اشتباكات ليلية ورصاص يقطع هدوء الفجر.. ماذا حدث في الزعفرانية؟

واظهرت مقاطع فيديو اطلعت عليها السومرية نيوز، حدوث اشتباكات قوية واطلاق نار مستمر قالت مصادر محلية انه بين الشرطة الاتحادية ومجاميع خارجة عن القانون أو جهات مسلحة.وتضاربت المعلومات حول وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي موقف رسمي بخصوص الحادثة حتى الان.