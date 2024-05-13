كركوك.. ضبط صيرفة تستلم حوالات لداعش من دولة مجاورة

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني بالاستناد إلى معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط مجموعة تستلم حوالات مالية لعصابات داعش الإرهابية من إحدى دول الجوار، وتوزع المبالغ المالية التي يتم استلامها تحت مسمى (كفالات) لعناصر داعش الإرهابي".وأضافت أنه "جرى إلقاء القبض على متهمين من اصحاب صيرفة واحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما"، مشيرة الى ان "مديرية الاستخبارات المالية في الجهاز باشرت بالتحقيق لمعرفة مصادر هذه الأموال ومن يقف خلفها".