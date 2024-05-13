الوكالة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد/ الرصافة، ألقت القبض على متهم يقوم بانتحال صفة الغرض منها النصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بصلة القربى من بعض المسؤولين الحكوميين.وأضافت ان العملية تمت بعد رصده على مواقع التواصل الاجتماعي واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، مشيرة الى انه تم تدوين أقواله بالاعتراف عن عدة عمليات نصب واحتيال وصُدقت قضائياً.وبحسب البيان، دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين الكرام للإبلاغ عن هذه الحالات عبر الاتصال على الرقم الساخن المجاني (144).