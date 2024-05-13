استشهاد عسكريين بينهم آمر فوج بتعرض شرق صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، " حدث تعرض لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الاولیة اسفر التعرض عن استشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر الفوج وإصابة خمسة آخرين بجروح"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.