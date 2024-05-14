تنويه للبصرة.. بدء انفجارات "آمنة" لـ5 ساعات متتالية

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قيادة عمليات البصرة ومن خلال هندسة ميدان القيادة تعلن عن اجراء تفجير مخلفات حربية مسيطر عليها ميدانيا".وأوضحت ان "العملية ستجري في الوقت من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم الثلاثاء الموافق٢٠٢٤/٥/١٤ في منطقة الشلامجة"، مسترعية "انتباه المواطنين".