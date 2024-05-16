في البصرة.. اعتقال عصابة للخطف والقتل

أعلنت قيادة شرطة البصرة، عن اعتقال عصابة للخطف والقتل في قضاء الزبير.

وقالت الشرطة في بيان، "تمكن مفارز قسم مكافحة الإجرام من الإطاحة بثلاثة متهمين يشكلون عصابة للخطف والقتل في قضاء الزبير".

وأضاف البيان أنه "بعد التوصل الى مكان تواجد المتهمين تم تشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام الزبير أثمر بالتوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم"، مشيراً الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات المختصة".