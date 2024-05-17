قرابة الـ13 مليوناً.. اعتقال متهم بحوزته اموال مزورة في البصرة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على متهم بحوزته مبلغ مالي مزور قدره (12,866,000) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وست وستون الف دينار حاول إدخالها إلى البلاد".واشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".