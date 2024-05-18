شركة كندية "تعجز" عن إقالة مديرها المفوض بحماية مطار بغداد: العراق متمسك به "رغم فساده"

السومرية نيوز-امن



أظهرت وثائق داخلية وخارجية لشركة بزنس انتيل الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد وفق عقد ابرمته مع العراق في أكتوبر 2022، عمليات مشبوهة تحيط بأعمال الشركة أو فرعها في بغداد على الأقل، فيما لاتقتصر الشبهات على فرع الشركة بل يطال الجهات العراقية المسؤولة المتمثلة بشركة الملاحة وإدارة المطارات.

وبحسب وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، فأن الشركة الام المسجلة في كندا ومديرها الذي يدعى حفيظ أوكي، أفغاني الأصل، اكتشف ان المدير المفوض للشركة في العراق والذي يدعى فراس العزاوي، يقوم بعمليات فساد وسحب أموال من حساب الشركة، الامر الذي دفع الشركة الام لمحاولة تغييره وعممت مخاطبات الى العراق لانهاء تفويض العزاوي، وتعيين أوس صبحي الدراجي مديرا مفوضًا، فيما اشترط كتاب التفويض عدم السماح للدراجي بايداع او سحب الأموال او فتح الحسابات المصرفية للشركة الا بتفويض مباشر من قبل الرئيس التنفيذي للشركة الام في كندا.

واظهرت واحدة من الوثائق ان المدير السابق فراس العزاوي قام وخلال الفترة بين تموز وكانون الأول 2023، بسحب اكثر من 8 ملايين دولار من حساب الشركة، وهي ذات الفترة التي ظهرت فيها إشكاليات وصرخات موظفي الشركة في مطار بغداد الذين اكدوا عدم تسلم رواتب لمدة 5 اشهر على الأقل، في حين تم ترهيب وطرد الموظفين المعترضين وتقليل وجبات طعام الموظفين، بحسب تقارير وتحقيقات صحيفة في حينها.



الا ان أخطر مافي الوثائق التي اطلعت عليها السومرية نيوز، هي رسالة وجهها مدير الشركة الام حفيظ أوكي الى منظمة الطيران الدولي "الإيكاو" يشكو فيها من رفض الجانب العراقي لمخاطباته بانهاء تفويض المدير المشبوه فراس العزاوي، مؤكدا ان الجهة المتعاقدة معهم المتمثلة بسلطة الطيران المدنية والشركة العامة للملاحة وإدارة الطيران ترفض طلب الشركة الام وتصر على الإبقاء والتعامل مع فراس العزاوي، بالرغم من الممارسات الفاسدة التي يقوم بها، بحسب وثيقة مخاطبة الشركة الموجهة للإيكاو.

وأكدت الشركة في رسالتها الى الايكاو، ان عدم استجابة سلطة الطيران المدني والشركة العامة للملاحة وإدارة الطيران لطلبات الشركة بعزل المدير السابق، يجعل مطار بغداد من أسوأ المطارات الموجودة في العالم وعليه سوف تقوم الشركة بإيقاف العمليات الخاصة بتوفير الحماية الأمنية لمطار بغداد.