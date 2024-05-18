بوقت قياسي.. اعتقال متهم قتل والده في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة الحسينية، على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثله ب(قسم ومركز شرطة الزهور) إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص".وأضافت القيادة، أنه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق وتبين قيام الجاني بقتل والده بعدة إطلاقات نارية ولاذ بالفرار"، مشيرة الى "إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد مطاردته، ليتم إيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".