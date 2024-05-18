العثور على جثة "مقدم" في البصرة

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة داخل عجلة في منطقة ياسين خريبط قرب محطة كهرباء تعود إلى ضابط برتبة مقدم تابع إلى فصيل الصيانة في قيادة الشرطة".وبين، أنه "تم ضبط المسدس العائد له داخل العجلة"، منوهاً إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث هو انتحار".