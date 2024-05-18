بين حديثة وصلاح الدين.. إصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على القوات الأمنية في الحدود الفاصلة بين حديثة وصلاح الدين، مما تسببت بإصابة أربعة جنود من الجيش العراقي في قيادة عمليات صلاح الدين".وأشار الى ان "الانفجار وقع بنفس المنطقة الي تم اغتيال السياح الكويتيين والسعوديين فيها قبل مدة"، موضحا ان "المنطقة غير مستقرة أمنياً وتشهد تعرض على القطاعات الأمنية وتفجيرات لأبراج نقل الطاقة الكهربائية".