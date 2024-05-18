القبض على متهم حاول خطف فتاة شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ألقت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة القبض على متهم يستقل دراجة نارية لمحاولته خطف فتاة ضمن منطقة الحسينية / شارع الجريخي، مما أدى إلى إصابة الفتاة بعدت طعنات في أنحاء جسمها، ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأضافت انه "تمت مطاردة المتهم والقبض عليه، حيث تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".