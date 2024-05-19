السجن 105 أعوام لشقيقين يمتهنان "الدكة العشائرية"

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن مصدر في استخبارات الشرطة الاتحادية، ان محكمة تحقيق الرصافة المركزية أحالت المتهمين الشقيقين بعد إكمال التحقيقات معهما بالأدلة الدامغة وتصديق أقوالهما، إلى محكمة جنايات الرصافة التي أصدرت أربعة أحكام بحق المدان الأول (ع. ف. ج) بالسجن 15 عاما، على أن تنفذ بالتعاقب بمجموع 60 عاما، وحكمت على المدان الثاني (م. ف. م) بالسجن 15 عاما لثلاثة أحكام على أن تنفذ بالتعاقب بمجموع 45 عاما.وأشار الى ان المدانين قاما بتشكيل عصابة تقوم بافتعال المشاكل وتنفيذ التهديد (الكوامة العشائرية) باستخدام الأسلحة الخفيفة ورمي القنابل اليدوية على دور المواطنين لإرغامهم على دفع الأموال.وبين أن مجموع العمليات بلغ 17 عملية إجرامية تم ارتكابها ضمن مناطق الفضيلية والبلديات والعبيدي، حيث تم توثيقها بمتابعة استخبارية وتحريات ميدانية من قبل مفارز أمنية، وتم تشخيص المدانين وإلقاء القبض عليهما خلال شباط الماضي.