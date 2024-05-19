على طريقة "مدير دايو".. وفاة مريبة "شنقًا" لمسؤول في شركة أجنبية بحقل الرميلة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قائد فريق الحراسات الأمنية في شركة CRG المتعاقدة مع شركة BP ، وجد مشنوقًا بواسطة (سلك) في حقل الرميلة الغربي".وأوضح أن "الحادث وقع منتصف الليل، ووالقوات الامنية تجري تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب، وما اذا كان انتحار ام قتل".وتعيد هذه الحادثة الى الذاكرة، واقعة وفاة مدير شركة دايو السابق المنفذة لمشروع ميناء الفاو والذي وجد مشنوقا بذات الطريقة دون معرفة ما اذا كانت انتحار ام قتل.