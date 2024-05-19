تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة (فيديو)

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناءً على معلومات دقيقة تلقاها جهاز الأمن الوطني العراقي حول وجود شبكة من الأشخاص يعملون في إحدى شركات السفر والسياحة قاموا بالاحتيال على عدد من المواطنين وتزويدهم بتأشيرات حج وفقا لإقامات مزورة وبيعها بأسعار عالية الثمن بحجة أنها مايسمى (بفيزة حج المجاملة)، وبعد جهد استخباري واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهازنا من تحديد مكان المتهمين والقبض على بعضهم.وأضاف البيان انه اثناء مجريات التحقيق اعترفوا بقيامهم بجمع أسماء وجوازات سفر لأكثر من (20) مواطناً، ثم قاموا بتسفير عدد منهم عبر مطارات (بغداد - بيروت - الرياض) حيث تمت عملية مغادرتهم بالاعتماد على إقامات مزورة، وبعد كشفها جرى إرجاع المسافرين ثم حجزهم لمدة مؤقتة في لبنان ومن ثم تسفيرهم إلى العراق مما سبّب لهم أضراراً مالية ونفسية.وتابع، انه في الوقت الذي يواصل فيه جهازنا ملاحقة جميع المتورطين في هذه العملية وغيرها من قضايا النصب والإحتيال، فانه يدعو المواطنين إلى عدم التواصل أو التعامل والإنجرار خلف ضعاف النفوس والمكاتب الوهمية خشية وقوعهم ضحية لهكذا أعمال والتأكد من الجهات ذات العلاقة.