وقال مصدر قضائي، لـ السومرية نيوز، إن "محكمة استئناف البصرة أصدرت حكما بالسجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي لارتكابه الفعل الفاضح".وانتشرت صوراً في شهر آذار/مارس الماضي، على وسائل التواصل الاجتماعي لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وهو يمارس فعلاً جنسياً مع إحدى الطالبات.