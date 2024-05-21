وذكر إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بواجبين منفصلين وجهد استخباري مميز وإستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لكتيبة أستطلاع الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية ومن خلال التنسيق والمتابعة مع خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تم نصب كمينين محكمين في حي المأمون وحي الانتصار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، أسفرا عن إلقاء القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية مطلوبان للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب )".وأشار الى ان "الارهابيين يعملان بمفرزة لتفخيخ العجلات والعبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي، وقد تسليمهما الى جهة الطلب أصوليا".