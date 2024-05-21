الإيقاع بـ 4 متهمين يوهمون المواطنين بالتعيين على الأمن الوطني

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية مستمرة لمتهمين يقومون بممارسة النصب والإحتيال على المواطنين في محافظة ديالى بالتعيين على ملاك جهاز الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القاء القبض على ٣ متهمين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم اموالاً مقابل التعيين".وأشار الى ان "مفارزنا في محافظة النجف الأشرف تمكنت من القبض على منتحل صفة ضابط في جهازنا يتقاضى مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالتعيين على ملاكات إحدى الدوائر التابعة للدولة في المحافظة".ولفت الجهاز الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".