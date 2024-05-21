الداخلية تعتزم وضع آلية جديدة لتنقل دراجات "الدلفري" في الشوارع

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "سنعلن قريبا جدا آليات جديدة لتنقل دراجات التوصيل (الدلفري) في الشوارع".وأضافت الوزارة، أن "هذا القرار يأتي بهدف تنظيم سيرها وضمان انسيابية مرورها في مختلف السيطرات المتواجدة في جميع مناطق البلاد".