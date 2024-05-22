اعتقال "إرهابي" اعترف بقتل منتسب أمني في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب المدائن لمكافحة الإجرام بالتعاون مع القطعات الماسكة وبجهد استخباري متميز ومتابعة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق ٤/١ ارهاب لقيامه بقتل أحد منتسبي قيادة الشرطة الاتحادية أثناء تأدية الواجب في منطقه "العريفية".وأضافت القيادة، أن "فريق عمل مشترك تم تشكيله لجمع المعلومات والتحري ومتابعة تسجيل الكاميرات وتم التوصل إلى الجاني والقبض عليه والذي اعترف اثناء التحقيق الاولي بإنتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتنفيذه لجريمة القتل انفاً".وتابعت القيادة، أن "القوة سلمت الارهابي الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".