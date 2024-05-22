الإطاحة بـ5 متهمين يتاجرون بعقارات أهلية وحكومية في محافظتين

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت مفارزنا في محافظة ميسان بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على شخص يتاجر بعقارات المواطنين، وبعد مواجهة المتهم بالأدلة اعترف باستيلائه على منازل متروكة تابعة لمواطنين غادروها بسبب مشكلات عشائرية، فضلاً عن منازل عائدة لأشخاص متوفين من خلال عمل مكاتبة بيع وشراء مزورة".وأشار الى ان "جهازنا في كركوك وخلال واجبات متفرقة، تمكن من إلقاء القبض على (4) متهمين لتجارتهم بعقارات تابعة للدولة وبحوزتهم أختام وعقود مزورة".وأضاف انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".