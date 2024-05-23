اعتقال متهمين اثنين بتهمة الإرهاب غربي نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرون ومن خلال كمين محكم قرب قرية سهل عباس المهجورة، أسفر عن إلقاء القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في ناحية المحلبية غربي نينوى".وأضافت المديرية، أن "المتهمين كانا يستغلان في سيرهم الطرق النيسمية الوعرة لدخول إلى قاطع المسؤولية وبعزيمة أبطال الاستخبارات العسكرية ألقي القبض عليهما، وقد تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً".