تفاصيل مقتل جندي تركي جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس، إن الجندي وداد زوربا، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها الانفصاليون في منطقة عملية "المخلب – القفل"، لافتة الى أن "زوربا نُقل إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بالجروح البالغة الناجمة عن انفجار العبوة الناسفة".وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمال العراق.