بالأرقام.. الكشف عن الحصيلة الأمنية لعملية الكرادة

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " في عملية أمنية دقيقة نفذتها مفاصل قيادة شرطة بغداد الرصافة في عدد من الفنادق بمنطقة الكرادة، تم القبض على (118) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية تمارس التسول".وأشار الى انه "بين المتهمين (41) طفلاً و شبكة للدعارة مكونة من (5) متهمين".