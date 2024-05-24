هروب متهم من "مصحة" قرب أحد سجون المخدرات في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بهروب متهم من "مصحة" قريبة من أحد سجون المخدرات بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "متهماً هرب من احدى المصحات القريبة من سجن المخدرات في منطقة الشعيبة في محافظة البصرة".



وأضاف، أنه "متبقي 4 أشهر على انتهاء محكوميته".

