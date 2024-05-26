استهداف "مطعم امريكي" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده "استهداف احد مطاعم منطقة شارع فلسطين بعبوة ناسفة"، مبينة ان "شخصين مجهولي الهوية يستقلون دراجة نارية قاما برمي "عبوة ناسفة" محلية الصنع حسب رأي خبير الادلة الجنائية امام باب احد المطاعم ضمن محلة ٥٠٦ في منطقة "شارع فلسطين" بجانب الرصافة".وأوضحت ان "ذلك نتج عنه حدوث اضرار في واجهة المطعم فقط، وعلى الفور تم غلق مخارج المنطقة وتشكيل فريق عمل مشترك من (قسم شرطة باب الشيخ، فواج طوارئ بغداد/السادس) بإسناد استخباري، والتوجه لمكان الحادث، بعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجناة تم كشف هويتهما والوصول اليهم واعتقالهما وضبط الدراجة النارية والاسلحة (المسدسات) التي كانت بحوزتهما وتسليمها الى مركز شرطة القناة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".