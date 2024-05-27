استهداف ثلاثة مطاعم أمريكية ببغداد خلال 24 ساعة: 3 احتمالات تفسيرية

السومرية نيوز-محليات



خلال حوالي 24 ساعة فقط، تعرضت 3 مطاعم أمريكية في بغداد لهجمات بقنابل وعبوات او من قبل مسلحين، في عملية تبدو انها منظمة دون معرفة أهدافها.

وفجر الأحد، تعرض مطعم "KFC" التابع لسلسلة المطاعم الامريكية الى هجوم بعبوة ناسفة انفجرت امام باب المطعم، قبل ان تعلن القوات الأمنية اعتقال الجناة، دون الكشف عن الدوافع.

وفجر اليوم الاثنين، تعرض مطعمان اخران ضمن سلسلة المطاعم الامريكية لهجمات مشابهة في آن واحد، حيث تعرض مطعم KFC الجادرية لهجوم من قبل مسلحين قاموا بتكسير زجاج وأدوات المطعم ولاذوا بالفرار، كما تعرض مطعم "جيلي هاوس" في شارع فلسطين لهجوم بقنبلة يدوية.

ومن غير المعروف اهداف وسبب هذه الهجمات المنتظمة على سلسلة المطاعم الامريكية في بغداد، وسط ترجيحات على ان الهجمات هذه قد تكون مرتبطة بالحرب على غزة، حيث سبق ان تمت مقاطعة هذه المطاعم والماركات في جميع انحاء العالم ومنها العراق بسبب دعم فروعها الرئيسية لإسرائيل.



الا ان ترجيحات أخرى تشير الى إمكانية ان تكون هذه الهجمات تستهدف ضرب أهم عنوان تعمل عليه الحكومة الحالية وهو "التحول بالعلاقة مع الجانب الأمريكي من الجانب الأمني الى الجانب الاقتصادي"، فلربما ان تكون هذه رسائل بأنه حتى الجانب الاقتصادي الأمريكي سيكون مستهدفًا وغير مرغوب به في العراق، خصوصًا مع اعلان بادين إعادة تجديد حالة الطوارئ في العراق لعام إضافي، والتي تتعلق بإبقاء أموال العراق في الصناديق الامريكية لحمايتها من المطالبين بالديون.



اما الاحتمال الثالث فهو ان العديد من المطاعم ربما تضررت اعمالها بسبب سلسلة المطاعم الامريكية فعمدت الى رد فعل بهذه الطريقة لزيادة شعور "انعدام الأمان" على الأقل لدى العاملين والزبائن في آن واحد.