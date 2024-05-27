انخفاض نسبي عن العام الماضي .. 6 الاف معتقل بالمخدرات خلال النصف الأول من 2024

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية الردع الثالثة بقرارات قضائية ضمن سلسلة العمليات الامنية استهدفت المتاجرين بالمخدرات وتفكيك شبكاتهم المحلية والدولية".وأوضحت "ان العمليات اسفرت عن ضبط (10) طن من مختلف المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً وإلقاء القبض على (6000) متورط بجريمة المخدرات خلال النصف الاول من عام 2024 ".ويعد هذا الرقم اقل نسبيًا مما تم ضبطه العام الماضي، حيث انه خلال النصف الأول من العام الماضي وصل عدد المعتقلين بالمخدرات قرابة 8 الاف معتقل.