العمليات المشتركة تعلن انطلاق عمليات "الوعد الحق" بمرحلتها الخامسة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السابع والعشرين، انطلقت وعلى بركة الله تعالى وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، جحافل قطعاتنا الأمنية لتنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات (وعد الحق)".وأضافت القيادة، أن "هذه العملية تأتي لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتدمير أوكارها الخاوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والحدود الفاصلة مع منطقة قيادة عمليات سامراء في منطقة العيث ومطيبيجة".وتابعت القيادة، "اشتركت في هذه العملية تشكيلات من قواتنا المسلحة البطلة من بينها جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة القوات الخاصة وقيادة فرقة الرد السريع وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة منطقة سامراء بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".