إثر استهداف "المطاعم الامريكية".. اعتقال مشتبه بهم وعقوبات بحق ضباط ومنتسبين

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم اثنان منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أماكن هذه الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد ووكيل شؤون الشرطة وعدد من القادة والمدراء العامون والضباط، والاشراف على إعادة افتتاح المطاعم".وأوضحت الوزارة ان "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني".ووجه الوزير "بجملة من الإجراءات من بينها معاقبة المقصرين من القوات الماسكة، إذ تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، وحجز القوة الماسكة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر"، مشددا على "اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات".