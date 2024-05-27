العثور على جثة شاب بمكب للنفايات في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية جرائم كربلاء تعثر على جثة شاب كان يرعى قطيع من الأغنام يبلغ 14 عاما في وسط مسطح من ضمن مكب نفايات حي السلام".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.