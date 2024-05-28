الجنائية المركزية: الإعدام لثلاثة مجرمين ينتمون للعصابات الإرهابية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن "المجرمين الثلاثة اعترفوا بالانتماء إلى عصابات داعش الإرهابي وشاركوا بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية وعملوا في مفرزة لتفخيخ السيارات إضافة إلى هيئة فكاك الأسرى".وأضاف ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإصدار الحكم على المتهمين الثلاثة وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 ،2 ،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".