ماركات عالمية "مغشوشة".. ضبط أحد أكبر معامل الغش التجاري في البصرة

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد ورود معلومات إستخبارية عن وجود أحد المعامل الصناعية بمنطقة الزبير في البصرة يقوم بإنتاج زيوت المحركات المغشوشة بكميات تصل إلى آلاف اللترات وبماركات تسويقية مشهورة، قامت مفارز الأمن الاقتصادي بجهازنا وبعد استحصال الموافقات القضائية بمداهمة موقع المعمل وإلقاء القبض على خمسة متهمين من جنسيات أجنبية، كما تم غلق المعمل أصولياً وإحالة المتهمين الى الجهات المعنية.إلى ذلك، قامت مفارز جهاز الامن الوطني - بحسب البيان - بضبط عجلتين نوع (صهريج) محملتين بمادة البانزين المهرب تقدر ب (٤٥٠٠٠) ألف لتر بمستندات اصولية يختلف فيها جنس المنتوج من زيت المحركات إلى مادة البانزين.وأضاف ان العجلتين تم ضبطهما وتسليمهما أصوليا إلى مصفى الدورة، كما تم إلقاء القبض على السائقين وتبين أنهم متورطين بعمليات تهريب سابقة.