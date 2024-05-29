عمليات البصرة تنوه الى تفجير "مسيطر عليه" لمدة 3 ساعات في الشلامجة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات البصرة ومن خلال أمرية معالجة القنابل غير المنفلقة تعلن عن إجراء تفجير بعض المخلفات الحربية المسيطر عليها في منطقة الشلامجة اليوم الاربعاء الموافق ٢٩ أيار ٢٠٢٤".وأضافت القيادة، أن "وقت التفجير سيمتد من الساعة ١٠ صباحاً لغاية الساعة ال ١ ظهراً لذا نسترعي انتباه المواطنين".