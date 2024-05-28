المحادثات بين بغداد وواشنطن: هل ستنهي وجود قوات التحالف في العراق؟

لا يزال ملف إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق يسوده الصمت بعد مرور اشهر على المطالبات السياسية بخروج القوات الاجنبية من البلاد.ما هي العقبات التي تمنع الوصول إلى اتفاق نهائي، وهل الاستقرار الأمني النسبي في البلاد يقلل من الحاجة لبقاء هذه القوات؟تابع التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.