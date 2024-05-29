اعتقال طبيبة أطفال "وهمية" في بغداد

وقال المتحدث باسم الخلية، العميد مقداد ميري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهــاب في بغداد/ الرصافة، رصدت معلومات تفيد بوجود امرأة تقوم بانتحال صفة طبيبة أطفال، وإيهام المواطنين بأنها تعمل في احد مستشفيات بغداد".وأضاف انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري بالتعاون مع مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة ومتابعة ميدانية اثمرت بالقبض على المتهمة بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، حيث سُلّمت الى الجهات التحقيقية المختصة لتنال جزاءها العادل وفق القانون".