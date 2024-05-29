استهداف شركة ومعهد أجنبيين في بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بتعرض شركة ومعهد أجنبيين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “شركة أمريكية تعرضت للاستهداف في منطقة الجادرية المربع الرئاسي”.



وأضاف المصدر أن “معهد بريطاني أمريكي هو الآخر تعرض للاستهداف في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد من قبل مجهولين”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.