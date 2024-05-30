بتهمة النصب والاحتيال.. الحكم على شقيق ونجل محافظ صلاح الدين الاسبق

وقالت المحكمة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "حكمت المحكمة على المجرمين كل من (عمر جبر خليل وهيثم عمار جبر واحمد مجيد محمد) بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لكل واحد منهم وفقا لأحكام المادة (456/1/أ) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) منه لقيامهم بالنصب والاحتيال على المشتكي (جواد كاظم جراد)".وأضافت: "احتفاظ المشتكي بحقه في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".وأشارت المحكمة الى انه "صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وجهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 26/5/2024".