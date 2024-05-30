الإعلام الأمني: ضبط مقذوفات وأعتدة شمالي بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أكدت معلومات استخبارية دقيقة تلقاها جهاز الأمن الوطني عن وجود كدس من الأسلحة والأعتدة مختلفة الأحجام تعود إلى عصابات د١عش الإرهابي في إحدى بساتين منطقة الطارمية شمالي بغداد".وأضافت: "على الفور تحركت قوة من الجهاز وعثرت على عدد كبير من الأسلحة التي شملت (٢٤) مقذوفةً عيار (١٢٢) ملم، و(٨٣) أنبوباً فولاذياً تستخدم جميعها في صناعة العبوات الناسفة كانت مخبأة تحت الأرض".وأشارت الخلية الى انه "قد جرى استخراجها من قبل أبطال الأمن الوطني ونقلها إلى مكان آمن وتسليمها أصولياً إلى الجهد الهندسي في الفرقة السادسة في ضمن قيادة عمليات بغداد".