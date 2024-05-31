ضمن حملة تطهير "بغداد القديمة".. مداهمة باب الشيخ فجرًا واعتقال 82 شخصًا

وقال مصدر امني ان حملة مداهمة وتفتيش واسعة في ساعات متأخر من الليل استهدفت فنادق ومنازل وأماكن للقمار في منطقة باب الشيخ.وبين ان الحملة اسفرت عن اعتقال 82 شخصا بينهم مطلوبون ومخالفون لشروط الإقامة بالإضافة الى ضبط دراجات نارية مسروقة.