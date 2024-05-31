نينوى.. الاستخبارات تعثر على براميل تحت الأرض معبأة بالأعتدة (فيديو)

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، كدساً للأعتدة والأسلحة مخبأة تحت الأرض في منطقة مقالع عين الجحش بنينوى".وأضافت، أن "الأعتدة والأسلحة تعود إلى عصابات داعش الإرهابية".