مراكز متقدمة يحتلها العراق في مؤشرات الجريمة العالمية

يحتل العراق مراتب متقدمة في مؤشرات الجريمة العالمية في الاعوام السابقة وحتى هذا العام، رغم تكثيف الإجرات الامنية للحد من نسب الجريمة.ما رأي الخبير الأمني سيف رعد بهذه النتيجة؟ وكيف يمكن العمل للحدّ منها؟كل التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان على السومرية.