بالأرقام.. الأمن الوطني يحصي عملياته لشهر أيار

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت خلال شهر آيار من إلقاء القبض على (35) متهماً بالإرهاب و (54) تاجراً ومروجاً للمخدرات فضلاً عن الإطاحة بـ (69) مبتزاً إلكترونياً".وأشار الى، أنه "وعلى الصعيد الاقتصادي ضبطت مفارزه أكثر من (3) آلاف طن من الحنطة المعفرة والمهربة و(55) طناً من المواد غير الصالحة للإستهلاك البشري".وأضاف أن "المفارز وفي واجبات متفرقة نفذت عمليات قبض شملت الإطاحة بـ (7) متهمين مارسوا عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، ومتهمين إثنين ينتميان للحركات الدينية المتطرفة، فضلاً عن القبض على متهمين تاجرا بالآثار".