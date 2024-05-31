توضيح رسمي بشأن الهجوم على مجمع سكني غربي بغداد

وذكر القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالساعة 13:20 من اليوم الجمعة حاول شخصين دخول موقع اسد بابل السكني الذي هو قيد الإنشاء في قضاء ابي غريب لغرض السرقة، مما دفع حراس الموقع وهم من المدنيين إلى إطلاق النار عليهما، ادى ذلك إلى قتل احدهما".واضافت، انه "نتيجة لذلك قام ذوي المقتول والساكنين في القرية المجاورة للشركة بمحاولة اقتحامها واطلاق النار بشكل عشوائي مما ادى الى حدوث اضرار مادية بالعجلات الموجودة في داخل المجمع، وعلى اثر ذلك توجهت قوة من لواء المغاوير/قيادتنا بإشراف مباشر من الفريق الدرع قائد العمليات يرافقه نائبه لشؤون الدفاع لتطويق المكان".واشارت الى انه " تم القاء القبض على (16) متهماً هم اطراف الحادث ضمنهم حراس الموقع والقاتل، وتسليمهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".