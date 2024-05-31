مصرع شخص واصابة ثلاثة اخرين بمشاجرة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم جلب شخص متوفي من سكنة منطقة التاجي مع شخصين اخرين يسكنان نفس المنطقة".وأضاف: "تم جلب شخص ثالث من سكنة منطقة الحرية دور نواب الضباط اثر مشاجرة بينهم في منطقة الحرية قرب مجمع الياسري للدراجات ".وأشار المصدر الى انه تم اشعار السيطرة المركزية "ك ٩٠" مفرزة مستشفى الكاظمية.