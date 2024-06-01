بالجرم المشهود.. اعتقال شخص حاول ابتزاز شابة ماديا في منطقة الجادرية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طالبة من جامعة بغداد في مجمع الجادرية استنجدت بالشرطة بان هناك شخصا يقوم ببتزازها لاغراض مادية"، مستدركا "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل باشرف مدير قسم الكرادة وضابط دوريات نجدة الكرادة الثاني وضابط مركز المسبح".وأضاف المصدر، "تم نصب كمين محكم ضمن منطقة تقاطع الجادرية بعد ان تم الاتفاق على تسليم مبلغ مالي من قبل الطالبة الى المبتز وتم ضبطه بالجرم المشهود مع المبلغ المالي والهواتف التي استخدمها اثناء الابتزاز وتبين انه من سكنة الاعظمية واعترف صراحة بارتكابه جريمة الابتزاز".