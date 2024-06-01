الداخلية.. تأشر سلبيات في عمل دوريات النجدة (وثيقة)

أصدرت دائرة عمليات وزارة الداخلية تعميما الى قيادة شرطة بغداد /الكرخ - الرصافة، اشرت فيه بعض السلبيات في عمل دوريات النجدة.

وقالت الدائرة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "المتابعة الميدانية لوزير الداخلية فيما يخص عمل دوريات النجدة في العاصمة بغداد تم تأشير السلبيات التالية:



الوثيقة ادناه:



