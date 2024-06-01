اثناء اجازته.. مشاجرة بالأسلحة تنتهي بإصابة منتسب في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيو، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف، اسفرت عن اصابة أحد أطراف المشاجرة والذي يعمل منتسب في وزارة الدفاع بالاستراحة وتضرر عجلته بعدد من الرصاصات".وأضاف، انه "تم نقل المصاب الى المستشفى والقبض على أحد أطراف المشاجرة ضمن منطقة العامرية (القرية العراقية)".