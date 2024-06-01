"ما زال صدام".. عبارة على جسر حيوي شرقي العاصمة

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، برصد عبارة (مازال صدام) على جسر حيوي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم رصد عبارة (مازال صدام) على الجسر الرابط بين الامن العامة ومنطقة الغدير شرق العاصمة بغداد".



وأضاف، ان "قوة امنية وصلت الى المكان وقامت بصبغ الجدار واعادته الى طبيعته".