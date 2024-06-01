في بغداد.. تحرير طفلة مختطفة واعتقال خاطفيها

أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، عن تحرير طفلة مختطفة واعتقال خاطفيها يحملون جنسية أجنبية في بغداد.



وقالت الشرطة في بيان، "أسفر الانتشار الأمني والمتابعة المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع المسؤولية عن إحباط عملية اختطاف لطفلة وإلقاء القبض على الخاطفتين (جنسية اجنبية) في منطقة (العبيدي) ببغداد".

وأضاف البيان "تمكنت مفارز اللواء الاول الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري ونتيجة التحرك السريع وتطويق المكان من إلقاء القبض عليهما وتحرير الطفلة المختطفة".